Zonawrestling.net - WWE: WrestleMania 41, Ric Flair giura di ostacolare John Cena

Leggi su Zonawrestling.net

è a una sola vittoria dal fare la storia. Con il suo match per l’Undisputed WWE Championship contro Cody Rhodes fissato per41,ha l’opportunità di superare il leggendario record di Rice diventare 17 volte campione del mondo. Manon ha intenzione di lasciarlo accadere senza combattere.Su Twitter, il 16 volte campione del mondo ha chiarito chenon lo supererà così facilmente.“@dovrà passare su di me per arrivare a 17! Dico solo questo! WOOOOO!” ha scritto, lanciando la sfida nello stile inconfondibile del “Nature Boy”..@Will Have To Go Through Me To Get To 17! Just Saying! WOOOOO! pic.twitter.com/qmFLaOj4Bi— Ric® (@RicNatrBoy) March 6, 2025 E se questo non fosse abbastanza,ha già scherzato sull’idea di prendere misure drastiche per impedire adi battere il record, arrivando persino a dire che si sarebbe “preso un giorno di pausa dagli anticoagulanti” pur di fermarlo.