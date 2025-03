Zonawrestling.net - WWE: Shawn Michaels affida a Ava il controllo di EVOLVE

La WWE ha debuttato con il nuovo showil 5 marzo, che darà spazio ai talenti di NXT e alle Superstar del futuro. Nell’episodio di debutto, Ava ehanno condiviso un momento insieme sullo schermo, un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per la figlia di The Rock all’interno della compagnia.ha detto che avrebbe lasciato ad Ava le chiavi e l’avrebbe lasciata gestirecome meglio crede. Ava ha risposto dicendo che ha già grandi piani per la prossima settimana. È stato allora cheha detto che Ava è la boss, e hanno concluso così.has appointed Ava in charge of #WWE! Thoughts? pic.twitter.com/ftJCjHboRT— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) March 6, 2025 Ava è il General Manager di NXT da un po’ di tempo ormai, e ha maturato esperienza in questo ruolo.