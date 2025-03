Zonawrestling.net - WWE: Randy Orton torna in Italia, confermata la sua presenza a SmackDown Bologna il 21 marzo

Il 212025, la WWE farà tappa all’Unipol Arena diper una speciale edizione di Friday Night. Tra le superstar annunciate per l’evento spicca il nome di, recentementeto in azione dopo un periodo di assenza.ha fatto il suo atteso ritorno durante Elimination Chamber il 1°2025, intervenendo in favore di Sami Zayn per contrastare un attacco post-match da parte di Kevin Owens. Questo segna la fine di una pausa iniziata nel novembre 2024, quando Owens lo aveva messo fuori gioco con una Piledriver.Pronti a cantare di nuovo a @la sua canzone d'ingresso? "The Viper" sarà a! Fate i vostri biglietti per lo show pic.twitter.com/zkv6WpQX3U— WWE(@WWE) March 6, 2025 Ladifa parte del tour europeo “Road to WrestleMania“, che prevede tappe in diverse città, tra cui Barcellona, Bruxelles e Londra.