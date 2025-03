Zonawrestling.net - WWE: Minacce di morte a Pat McAfee e sua figlia, l’incredibile escalation dopo Elimination Chamber

Leggi su Zonawrestling.net

Patha avuto la sua giusta dose di critiche, ma questa volta le cose sono completamente sfuggite di mano. Il commentatore di Monday Night Raw ha rivelato di aver ricevuto inquietantidi, non solo contro di lui, ma anche contro sua, attraverso una storia postata su Instagram, ha condiviso uno screenshot dei disgustosi messaggi, mostrando fino a che punto alcune persone sono disposte a spingersi per un semplice drama legato al wrestling.All’inizio, i messaggi non erano niente di nuovo: insulti banali, provocazioni e offese. Ma poi, la situazione è rapidamente degenerata. La persona ha sfidatoa un combattimento fisico, scrivendogli: “Sei fo*****te patetico. Senza palle. In qualsiasi momento, ovunque, femminuccia, dimostra di essere un uomo per una volta.