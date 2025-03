Zonawrestling.net - WWE: La classe della Hall of Fame 2025 si amplia con un iconico Tag Team

La cerimoniaWWEofsi sta preparando a diventare un grande evento e, ora, sembra che un leggendario tagstia per unirsi alle sue fila. Secondo WrestleVotes: “Come riportato in anteprima nell’episodio odierno di WrestleVotes Radio, fonti indicano che un leggendario tagentrerà a far parteWWEofClass of: The Natural Disasters, Earthquake & Typhoon. Un riconoscimento atteso da tempo e assolutamente meritato per gli ex WWF TagChampions.”Questa notizia arriva poco dopo l’annuncio dell’introduzione di Michelle McCool, comunicato personalmente da Triple H durante un’apparizione su Get Up di ESPN. McCool si unisce a Triple H nellaofe, ora, Earthquake e Typhoon sembrano essere i prossimi in lista.