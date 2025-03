Zonawrestling.net - WWE: Dopo quasi 7 anni, WWE Evolution potrebbe fare il suo ritorno nel 2025

WWEè stato il primo evento tutto al femminile della WWE nel 2018, qualcosa che fan e wrestler hanno amato per molte ragioni. Da allora, molti si sono chiesti se la WWE ne avrebbe organizzato un altro.sette, sembra che la WWE stia pianificando un secondo eventoquest’anno.Secondo un report di PWN, la WWE sta programmando di ospitare il PLEa breve. Sebbene la data non sia ancora definitiva, al momento è prevista per il 5 luglio al Mohegan Sun in Connecticut:“La WWE sta cercando di organizzare il PLEnel prossimo futuro. Tutto ciò che è in programma è ancora provvisorio, ma attualmente è fissato per il 5 luglio al Mohegan Sun in Connecticut. Condivideremo ulteriori aggiornamenti non appena verranno confermati, quindi restate sintonizzati.