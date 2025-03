Oasport.it - WTA Indian Well 2025, avanza Azarenka. Subito fuori Kvitova e Osaka

Il WTA dis, secondo 1000 della stagione, inizia il suo percorso con un nutrito programma di sedici incontri di primo turno. Bagna l’esordio nel torneo con un successo la bielorussa Victoria. La numero 35 della classifica supera la statunitense Clervie Ngounoue per 6-4 7-6(9-7). La colombiana Camila Osorio fermala corsa della giapponese Naomi. La tennista sudamericana batte la giocatrice nipponica con il punteggio di 6-4 6-4. Esce la ceca Petra, sconfitta in tre set dalla francese Varvara Gracheva con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 al termine di un match durato oltre due ore.Deve ricorrere al tie-break del terzo set la neozelandese Lulu Sun che piega la slovacca Rebecca Sramkova con il punteggio di 6-3 1-6 7-6(7-2) in poco più di due ore di partita. Decisamente più breve la fatica dell’italiana Elisabetta Cocciaretto che approda al secondo turno grazie al ritiro della messicana Renata Zarazua sul 6-4 1-0 a favore della tennista marchigiana.