World Backup Day, Western Digital ha annunciato tante offerte

Sapevate che un utente di Internet genera in media 147 megabyte (MB) di dati al giorno e 54 gigabyte (GB) all’anno? Se i consumatori non vogliono avere a che fare con l’avviso “memoria piena” del loro smartphone da 64 GB dopo un solo anno, dovrebbero pensare fin da subito a soluzioni alternative per l’archiviazione dei dati. Per aiutare i clienti a tenere il passo con la crescente quantitative di dati generati,offre sconti su alcune delle sue principali soluzioni didurante la campagnadi Primavera di Amazon in occasione del prossimoDay, il 31 Marzo.Che si tratti di foto, video odi importanti file di lavoro, tutti coloro che desiderano conservare contenuti preziosi su più dispositivi hanno ora l’opportunità perfetta per garantire ai propri contenuti la massima sicurezza.