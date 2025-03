Quotidiano.net - “Women value company”, aperte le candidature al premio dedicato alle Pmi che investono sul talento femminile

Milano, 6 marzo 2025 – Al via l’adesione alla IX edizione del– Intesa Sanpaolo” nata dalla collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario e dedicatapiccole e medie imprese capaci di promuovere la parità di genere, favorire lo sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditoria, sostenere la diversità e l’innovazione nell’ambito del sistema produttivo. Ilsi è consolidato in questi anni come un punto di riferimento nel valorizzare l’imprenditoria ‘al’: in 8 edizioni sono già state raccolte oltre 6.000, premiate circa 800 PMI, organizzati 20 eventi di valorizzazione sul territorio e assegnate ben 16 mele d’oro. Intesa Sanpaolo intende così portare avanti l’impegno per sviluppare ildelle donne e l’inclusività nel mondo del lavoro, i cui effetti generano un contesto favorevole per la crescita dell’impresa e del business si traducono in produttività grazie al contributo delle donne lavoratrici ed imprenditrici.