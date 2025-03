Ilgiorno.it - When machines. Apre la mostra di Maffoni

Un progetto espositivo che indaga le potenzialità della tecnologia interattiva e della generazione sonora, mettendo in dialogo uomo e macchina, elemento umano e algoritmo. Si presenta cosìdream: interazioni generative,personale di Gianluca, promossa dall’associazione culturale Carme. L’indagine artistica di Gianluca, maturata attraverso esperienze internazionali in festival e rassegne di new media art, si traduce in installazioni interattive che fondono machine learning, sensoristica avanzata e interfacce olografiche, trasformando lo spazio espositivo in un ecosistema di suono e luce. Da oggi al 6 aprile gli spazi di Carme in via delle Battaglie 61/1, invitano il pubblico a partecipare attivamente alla creazione di paesaggi sonori, dissolvendo i confini tra esperienza fisica e digitale, attraverso due dispositivi.