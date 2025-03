Unlimitednews.it - Webuild, Salini “Negli Emirati Arabi prospettive commerciali significative”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “I rapporti tra Italia edUniti rappresentano un esempio di cooperazione internazionale all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. Come Gruppo, è un privilegio poter contribuire al rafforzamento di questo legame, con risultati tangibili che da mezzo secolo ci vedono al fianco di molti clienti locali per supportare lo sviluppo delle infrastrutture e del benessere collettivo del Paese”. Lo ha dichiarato Pietro, Amministratore Delegato di, nel corso della sua partecipazione al programma “Business with Lubna” su Sky Newsa. “GliUniti – ha proseguito – sono una realtà in grande sviluppo che continua a investire in modo intensivo nel settore delle infrastrutture, spinti da una strategia di diversificazione economica e dalla necessità di sostenere la crescita demografica e turistica.