Warriors | Abyss la recensione – Un tuffo nell’oltretomba

Non si fa tempo a finire di combattere sul campo della battaglia delle Scogliere Rosse in DynastyOrigins che Omega Force presenta, anzi rilascia tramite shadow-drop un nuovo capitolo della serie Musou durante lo State of Play di PlayStation di qualche settimana fa: stavolta però, questo il nome del titolo di questa nuova incarnazione del brand, non si propone come un classico titolo della saga prodotta da Koei Tecmo, ma come un gioco che vuole unire l’esperienza musou a meccaniche da roguelite: quello che ne è venuto fuori è un gioco che indubbiamente si rifà a giochi ben noti, ma riuscirà ad esprimere anche una sua personalità?Oggi è un buon giorno per morireLa storia del gioco è poco più che un pretesto narrativo per dare un contesto all’azione di gioco: scordatevi le relazioni fra i personaggi viste in DynastyOrigins, scordatevi le scelte ponderate su quale fazione sostenere, scordatevi i riferimenti alle battaglie narrate nella serie principale, qui bisogno menare le mani.