Vuelle Rieti ha cambiato faccia due volte

Con questo calendario asimmetrico ci sono squadre incontrate duenel giro di pochissimo tempo (è il caso di Cividale, gara d’andata il 5 gennaio e ritorno l’8 febbraio) e altre che sembra quasi passato un secolo. Una di queste è, affrontata il 12 ottobre 2024: in panchina c’era ancora Giacomo Baioni, con Sacripanti che aveva abbandonato la squadra qualche giorno prima; in campo, per i padroni di casa, c’era ancora Jazz Johnson, che segnò 29 punti ai biancorossi prima di cambiare squadra, passando a Orzinuovi. Ma l’americano prelevato daal suo posto al piano di sopra, l’ex Varese Jordan Harris, lanon ha fatto nemmeno in tempo a vederlo perché si è già infortunato. Per rimpiazzarlo, da due partite, la società laziale ha ingaggiato il 30enne finlandese Topias Palmi, visto per due stagioni alla Vanoli Cremona (36 presenze, 177 punti) che domenica scorsa ne ha segnati 17 alla Fortitudo.