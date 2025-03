Ilfattoquotidiano.it - “Votateli o non sarete rieletti”. I tagli di tasse di Trump e la sforbiciata da 880 miliardi a Medicaid che scontenta anche i repubblicani

“Se non voterete iallenon verrete mai più“. L’avvertimento ai democratici è arrivato durante uno dei tanti passaggi infuocati del primo intervento di Donaldal Congresso in questo secondo mandato presidenziale. La politica fiscale è il cuore del piano del tycoon per “rendere l’America di nuovo grande”. Obiettivo, rifinanziare e ampliare gli sgravi a favore di aziende e fasce abbienti contenuti nel Tax cuts and jobs act varato nel 2017 – suo principale successo legislativo – molti dei quali altrimenti scadrebbero a fine anno. E farlo riducendo in modo draconiano la spesa pubblica in modo da riequilibrare una bilancia commerciale in forte deficit. Ma l’opposizione a questa parte del piano è fortein seno al partito repubblicano che sostiene il tycoon.Il 25 febbraio la Camera ha approvato la risoluzione di bilancio suifiscali e la sicurezza alle frontiere, ma il via libera è arrivato con soli 217 voti a favore contro 215 contrari.