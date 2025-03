Secoloditalia.it - Von der Leyen: «Vogliamo una forza pacifica. C’è un pericolo chiaro, l’Europa deve potersi difendere»

Leggi su Secoloditalia.it

Volodymyr Zelensky è «sempre il benvenuto a Bruxelles». Con queste parole il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha accolto il presidente ucraino al suo arrivo al vertice straordinario su Ucraina e difesa, insieme alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der. Zelensky, salutato con un abbraccio dai due leader europei, partecipa alla prima parte dei lavori, che poi proseguiranno vedendo al tavolo solo i 27. «Voglio ringraziare tutti i leader europei per il forte sostegno dall’inizio della guerra. In tutto questo periodo, nelle ultime settimane siete stati con noi e lo apprezziamo molto. Sentiamo che non siamo soli: non sono solo parole, è molto importante», ha detto Zelensky, che ha avuto un breve incontro bilaterale sia con Emmanuel Macron sia con il premier belga, Bart De Wever.