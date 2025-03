Ilfoglio.it - Von der Leyen: "Siamo a un punto di svolta. L'Europa deve difendersi". Zelensky: "Non siamo soli"

"L'affronta una minaccia chiara e presente e l'avere la capacità di proteggersi ee per questo dobbiamo mettere l'Ucraina nella posizione di potersi proteggere e difendere, spingendo per una pace duratura e giusta". Nel giorno del Consiglio europeo straordinario Ursula von derribadisce le necessità alla base del piano ReArm Europe, 800 miliardi per la Difesa europea, di cui oggi i leader dei 27 paesi discutono a Bruxelles. "Questo è un momento diper l'e l'Ucraina è parte della famiglia europea, quindi è una fase cruciale anche per Kyiv", ha aggiunto la presidente della Commissione europea, nel corso di unstampa insieme ad Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo e Volodymyr. "Voglio ringraziare tutti i leader europei per questo forte segnale di sostegno giunto dal Consiglio.