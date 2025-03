Unlimitednews.it - Von der Leyen “Europa deve essere capace di difendersi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “In un momento straordinario, abbiamo bisogno di misure straordinarie: è importanteuniti. Questo è un momento fondamentale per l’di fronte a un pericolo chiaro e dev’di. L’Ucraina è parte della nostra famiglia europea e dobbiamo anche metterla nella posizione diin grado di proteggersi e di fare pressione per una pace giusta e duratura”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der, in un punto stampa a Bruxelles, a margine del Consiglio europeo straordinario che dovrà discutere del sostegno all’Ucraina e della difesa Ue.“È il motivo per cui oggi presenterò ai leader il piano per il riarmo dell’che prevede 800 miliardi in investimenti per la difesa, che dà la possibilità agli Stati membri di investire nell’industria della difesa ucraina e anche per acquistare capacità militari, quindi porta beneficio al riarmo dell’Ue, ma anche al riarmo dell’Ucraina nella sua lotta esistenziale per la sovranità territoriale: è un momento molto importante per mostrare che saremo con l’Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario”, ha aggiunto.