Von der Leyen | Europa deve difendersi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.33 "Questo è un momento di svolta per l'e l'Ucraina come parte della nostra famiglia europea. E' anche un momento spartiacque per l'Ucraina". Così la presidente della Commissione Ue, von der, in un punto stampa con il presidente ucraino Zelensky. "L'si trova di fronte a un pericolo chiaro e attuale, quindiessere in grado di proteggersi, di, così come dobbiamo mettere l'Ucraina - ha aggiunto - nella posizione di proteggersi e di spingere per pace duratura e giusta".