Volley femminile, iniziano i playoff ed è subito incertezza con Novara-Chieri, derby con profumo d’Europa

È il weekend di gara 1 deiscudetto nel: inizia il percorso che decreterà la vincitrice del titolo e, inutile girarci attorno, sarebbe una grande sorpresa se questa non fosse Conegliano, che anche in settimana ha trovato il modo per far parlare di sé, recuperando da 3-14 nel terzo set sul campo del Resovia, aggiungendo un’altra perla alla sua stagione da 42 vittorie su 42 partite disputate finora.La Prosecco Doc Imoco Conegliano inizia domenica alle 16.00 al PalaVerde il suo cammino ospitando Bergamo, che è arrivato un po’ con il fiatone alla conclusione della regular season, che l’ha vista a lungo occupare la sesta posizione. Cinque sconfitte consecutive nelle ultime cinque giornate per le bergamasche che però, con già la certezza in tasca di disputare i, hanno avuto tempo proprio per preparare l’appuntamento più importante della stagione e cercheranno in ogni modo di mettere in difficoltà le dominatrici del campionato, che invece potrebbero essere un po’ distratte e pure stanche dopo l’impegno di Champions, che qualche energia fisica e mentale è sicuramente costato.