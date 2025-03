Novaratoday.it - Volley A1 femminile, Cichello resta alla Igor. Per ora...

Leggi su Novaratoday.it

LaNovara non intende privatrsi del contributo di Juan Manuel. Almeno per ora. Nei giorni scorsi si sono diffuse le voci di un possibile inserimento dell'attuale assistente di Bernardi, nonchè di Velasco in nazionale, nel Club Italia che il prossimo anno dovrebbe ripartire d