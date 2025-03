Notizie.com - Voglio controllare lo stato dei miei bollo auto, dove posso farlo?

In tanti hanno avuto a che fare con le conseguenze del mancato pagamento del. Come si fa alodei pagamenti?Se ilnon viene pagato per tre anni consecutivi, di norma, scattano i controlli e le conseguenti sanzioni. Dopo tre anni di mancato pagamento, infatti, l’ACI si muove chiedendo la prova dei pagamenti effettuati. Il proprietario dell’ha dunque trenta giorni per rispondere. In caso di mancata regolarizzazione arrivano poi le multe e le cartelle esattoriali. Nei casi più gravi, l’ACI può addirittura richiedere la cancellazione del veicolo dal PRA, il pubblico registromobilistico.lodei? – notizie.comE, a quel punto, bisogna per forza pagare, calcolando gli interessi e le sanzioni per il versamento tardivo del tributo.