Ilgiorno.it - Voghera, migliaia di maschere di Carnevale e giochi contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza

Pavia, 6 marzo 2025 – Decine didi travestimenti e di altri articoli per festeggiare il, che in provincia di Pavia si è già concluso, sono statinei giorni scorsididi, che proprio per prevenire l’immissione sul mercato di oggettio pericolosi ha posto in essere un’azione di controllo del territorio. Dieci gli esercizi commerciali sottoposti a verifiche: quattro a, due a Broni e i restanti a Codevilla, Garlasco, Landriano e Stradella. In tutte queste attività venivano commercializzati in violazione alle normative, in particolare quelle del “Codice al consumo” e della sicurezza accessori per i travestimenti potenzialmente pericolosi, o a rischio di tossicità per gli utilizzatori.dunque 105.000 accessori: i finanzieri hanno constatato che questi non riportavano le avvertenze sulla composizione e qualità dei materiali, oltre che sui rischi di un errato uso degli stessi, in particolare per i bambini di età inferiore ai trentasei mesi.