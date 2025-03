Iodonna.it - «Vivo tra gli ulivi e faccio trekking. Ho scelto la positività come modus vivendi»

Leggi su Iodonna.it

Non solo cantante e star della musica. Quando si parla di Francesco Gabbani non si può non pensare a un «portatore di». Così viene definito dal Corriere della Sera. Ed è una definizione nella quale lui si riconosce perfettamente. Intervistato dopo l‘esperienza sanremese in occasione della partenza del suo tour nei palazzetti il 15 marzo, Gabbani rivela al quotidiano che cosa lo rende davvero felice. E perché hadi vivere in un piccolo borgo tra glie non in un attico a Milano. Francesco Gabbani si toglie la giacca, Mara Venier: «Non te l’ho chiesto io.