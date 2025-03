Amica.it - Vitamina E: a cosa serve e dove si trova?

LaE è unaliposolubile che ha bisogno di grassi per sciogliersi nell’organismo. Le sue proprietà antiossidanti, inoltre, le consentono di proteggere l’organismo dai danni causati dall’inquinamento, dal fumo e dai radicali liberi.In quali alimenti silaE? Gli alimenti più ricchi sono il germe di grano, i frutti oleosi, semi, verdure a foglia verde, oli vegetali e frutta secca. Anche i cereali integrali ne sono una buona fonte ed alcuni vegetali, quali gli spinaci, i broccoli, i pomodori, l’humus e fra i frutti, il kiwi, l’avocado, i mirtilli, il mango, le albicocche e i lamponi. Per gli adulti, il fabbisogno quotidiano consigliato si aggira tra gli 8 ed i 10 mg. In ogni caso, si consiglia di rivolgersi al proprio medico per un’integrazione calibrata.Nel video di Amica.