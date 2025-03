Sport.quotidiano.net - Virtus a Istanbul ritrova l’ex Luca Bianchi, tra i convicati anche Polonara

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna 6 marzo 2025 - Rinfrancata dalla vittoria con Milano e dal recuperodi, lasi appresta a tornare in campo venerdì pomeriggio alle 18.30 per affrontare alla Basketball Development center di, i padroni di casa dell’Efes. Marco Belinelli e compagnino il loro recente passato, affrontando i turchi diretti da quelBanchi che fino a tre mesi fa sedeva proprio sulla panchina dei bianconeri. Per laè, a tutti gli effetti, un ritorno al passato contro il tecnico toscano che nell’ultimo anno e mezzo aveva guidato le V Nere a livello nazionale portando la squadra in finale scudetto e a livello di Eurolega fino ai playin. Ma al di là dell’amarcord contecnico, la sfida dise da rispettare e onorare fino alla fine, è un momento di passaggio verso la sfida di lunedì sera con Trento, fondamentale in chiave primo posto in classifica.