Metropolitanmagazine.it - Virna Toppi e Nicola Del Freo, chi sono i primi ballerini della Scala di Milano a Pechino Express

Delsiconosciuti da, a teatro. Una simpatia nata tra una prova e l’altra, che poi è diventata una passione e una storia d’amore che per otto anni si è fatta strada nella dura vita di danzatori dietro le quinte del teatro più prestigioso d’Italia e con il corpo di ballo tra i migliori al mondo. Nel febbraio 2022 è arrivata la proposta di matrimonio, in una chalet di montagna in Trentino Alto Adige, dopo una cena intima in un ristorante per sole due persone con una vista mozzafiato. Le nozze sitenute a ottobre 2022, a Villa Subaglio, a Merate, in provincia di Lecco.ChiDelClasse 1992,nasce Lentate sul Seveso, in Brianza. Inizia a studiare danza nel 2000, sua grande passione da quando era bambina.