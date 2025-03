Lanazione.it - Violenza di genere, nel 2025 già 75 chiamate al centro Luna

Lucca, 6 marzo– Solo nel territorio lucchese sono 75 i contatti e 42 le prese in carico. Ilè iniziato da soli pochi mesi, eppure i numeri registrati dalantisono già drammatici. A parlarne, alla vigilia della ricorrenza dell’8 marzo, sono state proprio le volontarie delche, durante una conferenza stampa, hanno presentato anche numerosi eventi che saranno realizzati con note realtà del nostro territorio per sensibilizzare i cittadini su queste tematiche. Per ilerano presenti la presidente Daniela Elena Caselli e Giulia Panconi, la presidente della commissione Pari opportunità, Rosella Simoncelli, Matteo Martinelli dell’Atletica Virtus e Dino Sileo della palestra Life. I numeri, come annunciato, sembrano addirittura più preoccupanti di quelli registrati lo scorso anno: nel 2024, le donne che hanno contattato il numero delantisono state ben 485 (nel 2023, pensate, “solo” 395), di queste, ne sono state prese in carico 223, mentre gli ingressi nella casa rifugio sono stati 41.