Violenta rapina sui viali Picchiò un passante 18enne in manette Indagati due minorenni

Insieme ad altri quattro complici, di cui due, aveva aggredito con brutale violenza un 41enne che, dopo una serata trascorsa a lavorare in pizzeria, stava rientrando a casa. Ora gli agenti della squadra mobile, dopo meticolose indagini hanno chiuso il cerchio attorno al branco che pestò e rapinò la vittima lo scorso primo novembre. In, infatti, è finito un tunisino di 18 anni accusato dipluriaggravata in concorso. Nei suoi confronti i poliziotti hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dalla procura ed emessa dal Gip. In carcere, il 25 dicembre erano finiti altri due complici del: giovani connazionali. Gli ultimi due del gruppo sono stati individuati e risultanoper gli stessi reati: si tratta di due. Il branco era tra quelli ‘noti’ in città; ovvero tra i gruppi di giovanissimi stranieri che da tempo seminavano il terrore in particolare in centro storico, pestando le vittime senza pietà per pochi spiccioli o per un paio di cuffiette.