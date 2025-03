Vinicius dal flop Napoli all’exploit durante la sua carriera | l’ex azzurro è riuscito a segnare 24 reti in una stagione

Leggi su Dailynews24.it

Ci sono alcuni profili in casache, a parte qualche presenza totalizzata nel corso delle amichevoli estive, non sono mai riusciti ad emergere ed imporsi nell’undici. Alcuni hanno poi confermato lo scarso rendimento anche in altre realtà, alcuni, invece, si sono imposti sul panorama internazionale. Tra questi, spicca il nome di Carlos, attaccante .L'articolo, dalla sua24in una