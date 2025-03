Ilrestodelcarlino.it - Vini IGT Emilia: maggiore controllo e tracciabilità con l’introduzione della fascetta di Stato

Il Consorzio Tutelaannuncia l'introduzione di un'importante novità: ladianticontraffazione che verrà applicata sulle bottiglie. A partire dall’1 agosto 2025 tutti iIGT saranno dotati di questo contrassegno, offrendo così unatrasparenza e sicurezza per i consumatori. La, stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dellosecondo un layout definito dal Ministero, è obbligatoria per le DOCG, ma facoltativa per DOC e IGT. Realizzato su carta filigranata, il contrassegno include microtesto, numerazioni e codici di, assicurando al consumatore unae autenticità del prodotto. L’organismo diverifica la corrispondenza tra le quantità prodotte e imbottigliate e rilascia un numero adeguato di contrassegni, monitorandone l’applicazione sulle bottiglie.