Vince l’outfit monocolore ma declinato in tante sfumature diverse mixate tra loro

Quando si cercano online idee di tendenza su come indossare il grigio, ci si trova spesso a leggere di abbinamenti con colori accesi o brillanti in grado di vivacizzare questo colore non colore. Che a sua volta ha la capacità di smorzare le tinte forti rendendole più sofisticate. Eppure questo non è il solo modo di indossarlo. Esiste anche l’opzione del total look. Una possibilità valida ma che, allo stesso tempo, può rischiare facilmente di diventare banale perché troppo piatta.Il look del giorno, rubato allo street style delle ultime sfilate di New York ci suggerisce una terza opzione che risulta forse essere la più originale ed elegante. Ma soprattutto la più facile da replicare visto che è molto probabile chedonne abbiano capi di questo tipo nell’armadio.