Vin Diesel stuzzica il ritorno di Groot nell'MCU in un nuovo film

Vinha rivelato quando i fan potranno aspettarsi di sentirlo diprestare la sua voce all’albero parlante dei Guardiani della Galassia,. L’ attore di Fast and Furious presta la voce a, che i fan della Marvel hanno visto l’ultima volta in Guardiani della Galassia Vol. 3. “Un giorno dopo gli Oscar e sono tornato presto al lavoro.“, ha scritto Vinin un post su Instagram.ha raccontato ai fan i suoi vari progetti cinematografici, tra cui i sequel di The Last Witch Hunter e xXX e un adattamento di Rock ‘Em Sock ‘Em Robots per Mattel. Ha anche parlato di unsu Planet X che vedràtornare nel suo pianeta natale. “Inoltre, la Disney vuole il suo Planet X!” ha scritto. “Che alcuni dicono sia ilpiù atteso della Marvel, haha. Ilin cuitorna nel suo pianeta natale.