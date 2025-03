Tg24.sky.it - Villa Cagnoni, in vendita la casa in cui Matteo Cagnoni uccise la moglie Giulia Ballestri

Leggi su Tg24.sky.it

Lateatro del femminicidio di, la donna uccisa a Ravenna il 16 settembre 2016 e per la cui morte è stato condannato all'ergastolo, in primo grado, il marito "dermatologo dei vip"era stata ribattezzata la "degli spiriti" per l'inquietante arredamento delle stanze e la ricostruzione terribile di come, madre di tre figli, è stata finita dal marito senza pietà, a bastonate, nell'anticadi famiglia che era da tempo disabitata. A otto anni dal femminicidio di, che si trova a Ravenna in via Padre Genocchi 7, è in. Anche se non è presente nessun cartello esposto all’esterno.