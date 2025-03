Viktoria Plzen-Lazio | dove vedere la partita di Europa League

Leggi su Funweek.it

Giovedì 6 marzo 2025, alle ore 21:00, laaffronterà ilin Repubblica Ceca per l'andata degli ottavi di finale di. Una sfida cruciale per i biancocelesti, che puntano a proseguire il loro cammino europeo.lain TV e streamingLasarà trasmessa in diretta TV su:Sky Sport (canale 253)Sarà inoltre possibile seguire lain streaming su:NOWSky GoProbabili formazioni(3-5-2): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Durosinmi. All. Koubek.(4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin. All. Baroni.