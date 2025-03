Lanazione.it - Vigili del Fuoco: Pd, chiarire cause Pfas sui decessi ad Arezzo

, 6 marzo 2025 –del: Pd,suiad“La quantità di materiali nocivi presente in tutti i dispositivi utilizzati daidelnello svolgimento delle loro mansioni deve essere accertata in tempi brevi e con assoluta chiarezza. La tragica vicenda dei tre agenti deceduti ad, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro per lo stesso tumore raro, non può essere sottovalutata e va approfondita immediatamente”: è quanto chiedono i deputati Pd Marco Simiani, Emiliano Fossi e Simona Bonafè in una interrogazione al governo, depositata oggi giovedi 6 marzo a Montecitorio. “Studi medici hanno già appurato che le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (), dannose per il nostro organismo, sono presenti sia in alcune tipologie di schiumogeni antincendio, sia nei dispositivi di protezione individuale utilizzati proprio deidel