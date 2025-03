Inter-news.it - VIDEO – Highlights Bayern Monaco-Inter Primavera 5-6 (d.c.r.)

Leggi su Inter-news.it

Sarà il Trabzonspor la prossima avversaria in UEFA Youth League. I nerazzurri hanno ottenuto l’accesso ai quarti di finale. Di seguito ildi. PARTITA – L’ha battuto ilall’FCCampus didi Baviera e ottenuto così l’accesso ai quarti di finale di UEFA Youth League. Risultato storico per i nerazzurri, che nei due anni precedenti con Cristian Chivu da allenatore non hanno mai superato i playoff. Se nelle scorse stagioni i rigori sono rimasti indigesti alla squadra stavolta la storia è andata finalmente in maniera diversa. Nel primo tempo l’è andata sotto con il gol di Chavez da fuori area, che ha sfruttato l’erroraccio di Calligaris tra i pali. Nella ripresa Luka Topalovic ha sbagliato il rigore del pareggio intorno al minuto 62, ma fortunatamente al 95? Christos Alexiou ha colpito i tedeschi.