VIDEO | Guarda gratis il primo episodio di WWE Evolve

Come è noto la WWE sta per lanciare un nuovo show negli Stati Uniti intitolato WWE. Il brand riprenderà la vecchia compagnia fondata da Gabe Sapolski, sia nel nome che nei colori e nel logo. L’idea è quella di creare una piattaforma che faccia da ponte tra le indy, il Performance Center e gli show televisivi della WWE, un po’ come avveniva con Level Up prima della sua cancellazione. Lo show sarà trasmessosu YouTube fuori dagli Stati Uniti, per cui prepariamoci per questo appuntamento fisso ogni mercoledì.