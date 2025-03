Ilrestodelcarlino.it - Vicesindaco ferito. L’accusa dei pm:: "Ha sparato mirando al corpo del marito"

La Procura ha chiesto la condanna a tre anni e otto mesi di reclusione per Giovanna Pompei, la donna di Acquasanta accusata di tentato omicidio in relazione al colpo di pistolala notte fra il 18 e il 19 febbraio 2024 contro il, il vice sindaco della località termale Luigi Capriotti. Pompei è comparsa ieri davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli per essere processata con rito abbreviato, così come chiesto in precedenza dai suoi legali, avvocati Giulio Natali e Andrea Silvestri; la richiesta è stata accolta dal giudice Barbara Caponetti che, in caso di condanna, applicherà quindi uno sconto di pena di un terzo. Sconto di pena di cui ha tenuto conto la pubblica accusa nel formulare la richiesta di riconoscimento di colpevolezza della Pompei perdi tentato omicidio.