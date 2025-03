Ilrestodelcarlino.it - Viareggio, gemellaggio confermato

Una delegazione di circa 50 cittadini sambenedettesi, capeggiata dal sindaco Antonio Spazzafumo e con gli assessori Lia Sebastiani e Andrea Sanguigni, si è recata in visita asu invito del Sindaco Giorgio Del Ghingaro in occasione del Carnevale. La visita, parte delche lega le città di San Benedetto e, è stata occasione per vivere le meraviglie della manifestazione per cui la città toscana è famosa in tutto il mondo, ma è stata anche occasione per rinsaldare antichi legami e intesserne di nuovi con le generazioni.La delegazione ha potuto visitare la Cittadella del Carnevale, cuore pulsante dei festeggiamenti viareggini, e la Casina dei Ricordi, luogo della memoria del disastro ferroviario del 29 giugno 2009. Immancabile l’incontro in piazza San Benedetto con i pronipoti viareggini dei trabaccolari sambenedettesi.