Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2025 ore 12 | 25

06-03-2025 ore 12:25

partiamo dal raccordo anulare rallentamenti per traffico in Terna tra le uscite Appia Tuscolana sul tratto Urbano della A24 si sta in coda da Togliatti a Tor Cervara direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla statale Pontina per lavori code da Aprilia a via Vallelata versosulla Nettunense anche qui per lavori code tra Campoleone Monte Giove nei due sensi di marcia attivo il senso unico alternato Cambiamo argomento in programma uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenitalia Tpr dalle ore 21 di domani venerdì 7 fino alle ore 21 di sabato 8 marzo i treni e della lunga percorrenza sono garantiti per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali Dunque dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 ancora il trasporto ferroviario sulla alta velocitàNapoli la circone in precedenza rallentata risolto il guasto alla linea in prossimità di Tora e torna regolare i treni alta velocità coinvolti i treni alta velocità coinvolti hanno subito ritardi fino a 30 minuti