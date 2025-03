Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2025 ore 10:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasulla tangenziale est per un veicolo in panne si sono formati tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi in direzione Pineta Sacchetti con ripercussioni anche sulla Salaria e su via dei Prati Fiscali rispettivamente code a partire da Villa Spada e da viale Tirreno sul raccordo anulare per traffico si rallenta dalla Nomentana alla 24 anche in esterna tra le uscite Ardeatine Tuscolana poi dalla Prenestina la Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 si sta in coda da porto al bivio per la tangenziale est direzione centro Le altre notizie il trasporto pubblico capitolino sulle metro B e B1 la circone e rallentata infine nell'ambito del trasporto marittimomar informa che su richiesta del comune di Ventotene tutti i venerdì di marzo la corsa unità veloce Formia Ventotene delle ore 15:30 posticipa la partenza alle ore 16:30 da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Gra attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della