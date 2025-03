Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito un aggiornamento sul Raccordo Anulare risolto l'incidente interno circone scorrevole tra l'uscita e Casal del Marmo e Cassia proseguiamo lungo la carreggiata interna si rallenta ma per traffico intenso dalla Flaminia via Salaria a seguire così attratti dalla Nomentana La Tiburtina è più avanti lentamente tra diramazionesud e Appia e dalla Laurentina laFiumicino in esterna traffico rallentato dallaFiumicino alla Tuscolana e dalla Prenestina Tiburtina insensibile mi metto la situazione del traffico sulla tratto Urbano della A24 e sullaFiumicino rispettivamente code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro da Tor Cervara al Raccordo in uscita e per quanto riguarda laFiumicino anche qui Code in diminuzione ora localizzate danza del Tevere a via della Magliana direzione Eur sempre intenso il traffico sulle consolari file sulla Salaria sulla Flaminia nell'ordine da Villa Spada alla Circonvalne Salaria e da Labaro via dei Due Ponti nel 2 centro ora un aggiornamento sulla Maria isola Casamari risolto L'incidente è avvenuto all'altezza del casello di Ferentino la circone è regolare in direzione della A1-napoli pagina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della