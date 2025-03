Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2025 ore 09:10

Astral infomobilità vedi trovati dalla redazione di atti di infomobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare un incidente in interna e la causa le code tra riuscite a Casal del Marmo e Cassia proseguiamo lungo la carreggiata interna rallentamenti per traffico tra le uscite diramazionenord e Tiburtina poi con lei dal diramazionesud all'appia e traffico rallentato dalla all'ostiense in esterna code traFiumicino e puntina poi coda tratti dalla Ardeatina alla diramazioneSud anche dalla Prenestina la Tiburtina ci sposiamo sull'altra Urbano della A24 Code in uscita da Togliatti raccordo e verso il centro da Fiorentini al bivio per la tangenziale est auto in coda anche sullaFiumicino Dal raccordo via della Magliana direzione Eur traffico intenso code sulle consolari in particolare sulla sulla Flaminia nell'ordine tra la storta e Tomba di Nerone e dall'albero via dei Due Ponti auto in coda sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali In tutti i casi direzione centro usciamo dasulla maglia isola per un incidente si sono formate code all'altezza del casello di Ferentino in direzione della A1Napoli da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi punti della