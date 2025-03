Via Mauri posa della prima pietra per il nuovo ‘Galilei-Di Palo’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoEra chiuso da 12 anni l’istituto Galilei -Di Palo in viaa causa di alcuni lavori che per una serie di problematiche ne determinarono la chiusura definitiva ed il trasloco degli studenti presso le aulesede del Santa Caterina in via Smaldone. Per questo c’era un sorriso di soddisfazione tra quanti questa mattina hanno partecipato alla, Tra i quali il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica Martino D’Onofrio. Ruspe in azione per realizzare iledificio per il quale esiste un finanziamento per un importo di 3 milioni di euro dai fondi Pnrr. Il cantiere prevede di realizzare dopo la demolizione di quanto esistente, una nuova struttura ecosostenibili con elevati standard di sicurezza strutturale e performance energetiche.