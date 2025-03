Ilrestodelcarlino.it - Via Bologna, il cantiere infinito: "Danni alle case per le vibrazioni. Ora vogliamo un risarcimento"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Le nostreper via del, hanno subitostrutturali pesanti. Il nostro auspicio è che Fer ci possa venire incontro. Laddove ci saranno i presupposti, speriamo di poter accedere a forme di". A parlare è un gruppo di residenti delle vie limitrofe alper l’interramento della ferrovia in via. All’ultimo incontro con il rup del progetto, Geppino Toglia e con il vicesindaco Alessandro Balboni, i cittadini presenti erano circa 230. Tutti fanno capo al comitato che raggruppa i residenti delle 22 strade coinvolte a vario titolo dal. "Per via delle– spiegano i residenti, mostrando le crepe nei muri delle abitazioni – abbiamo riscontrato diversi, anchefondamenta oltre che ai muri (anche portanti) delle nostre. Insomma, ilè particolarmente invasivo e, pur con tutta la comprensione, abbiamo bisogno di vederci chiaro".