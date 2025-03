Liberoquotidiano.it - Vi ricordate Luca Traini? La foto sconvolgente, come è adesso e cosa si è messo a fare | Guarda

È la Giustizia, con la “G” maiuscola. È il sistema che funziona (per una volta), che non dimentica (e manco perdona) però supporta e pone le basi per una società più equa. È la pena che non è castigo ma riflessione. Rieducazione (ed è un po', tanto, pure quel principio costituzionale che spesso, quasi sempre, dimentichiamo). È la storia di, che inizia il 3 febbraio del 2018 con una pistolettata per le vie di Macerata, nelle Marche, a bordo di un'Alfa nera 147, durante la quale ne fanno le spese sei migranti di origine africana (colpiti a caso), feriti e mandati all'ospedale, e che finisce oggi, con questo ragazzone di 35 anni che è un detenuto modello, scrive poesie, coltiva un orto, alleva pecore e torna libero, in affidamento in prova ai servizi sociali. Non c'è niente di cui indignarsi nella scarcerazione di: primo perché non si tratta di uno sconto sulla sentenza di condanna che s'è buscato (dodici annidi galera per strage aggravata dall'odio razziale), secondo perché il percorso che ha fatto da quando haun piede dentro al Barcaglione di Ancona è un inno al pentimento e al ravvedimento.