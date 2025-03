Liberoquotidiano.it - "Vi accompagno da qui": l'audiomessaggio di Francesco dal Gemelli | Ascolta la voce del Papa

, nella sua camera al Policlinico, ha registrato oggi un audio in cui ringrazia i fedeli per le tante preghiere di questi giorni per la sua salute. L'audio è stato trasmesso questa sera prima del rosario in Piazza San Pietro, che sarà guidato dal cardinale Angel Fernandez Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. "Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la Plaza, los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias", dice in spagnolo. Ovvero: "Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vida qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie", questo il messaggio del Pontefice che ha emozionato tutta piazza San Pietro.