Ilrestodelcarlino.it - Vetrine rossoblù, Emil Banca c’è. Galletti: "Pronti a fare squadra. Ci sentiamo una grande comunità"

"Siamossimi a tornare in campo anche noi". La passione è quella del tifoso. L’attenzione alle iniziative cittadine è quella da ex ministro e politico. Lo spirito, ovviamente, è quello da bolognese doc. Gian Luca, presidente di, a nome di tutto il gruppo di credito cooperativo sostiene al massimo il ritorno delle, progetto riproposto da Confcommercio Ascom dopo ilsuccesso di un anno fa. Un invito, sotto la spinta del coro diventato inno "Fino alla fine, forza Bologna", a colorare e ad addobbare gli esercizi commerciali della città con sciarpe, cimeli, magliette, foto e altri gadget per sostenere unache, sotto la guida di Vincenzo Italiano, nutre e coltiva il sogno di disputare per la seconda stagione di fila una competizione europea.