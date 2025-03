Thesocialpost.it - Vertice Ue: approvato il piano di riarmo europeo a sostegno dell’Ucraina

I leader dei 27 Stati membri dell’Unione Europea hanno adottato le conclusioni sulla difesa comune durante ilstraordinario di Bruxelles, segnando un momento cruciale per la sicurezza europea e ilall’Ucraina. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato la rilevanza storica di questa decisione, ribadendo che l’Europa deve essere in grado di proteggersi e di sostenere Kiev nella sua lotta per la sovranità.Ildidell’EuropaNel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente del ConsiglioAntonio Costa, von der Leyen ha presentato ildi, che prevede fino a 800 miliardi di euro di investimenti nella difesa. Iloffre agli Stati membri flessibilità fiscale per investire nell’industria bellica e permette di sostenere direttamente l’Ucraina con forniture militari.