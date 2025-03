Lanazione.it - Vertice Lega-Pardini. Due ore di confronto e alla fine Minniti ’resta’

Oltre due ore di faccia a faccia a Palazzo Orsetti tra il sindaco Marioe i vertici provinciali e comunali dellaper provare a dipanare una matassa a dir poco intricata. Vale a dire quella che vede protagonista l’assessore (ed ex vice sindaco) in quota Carroccio Giovanni, da giorni (sarebbe meglio dire da mesi) sulla graticola per alcune scelte amministrative, ultima della quali la determina per ospitare sino a 24 persone in stato di disagio abitativo in una piccola struttura gestita dMisericordia ad Antraccoli. Secondo le indiscrezioni trapelate dal palazzo, almeno per il momento,sarebbe stato confermato nel suo ruolo, nonostante il rapporto tra lo stesso e il gruppo consiliare dellasia ormai da tempo pressoché azzerato. Al punto che i tre esponenti dellain consiglio nei mesi scorsi hanno impugnato carta e penna e scritto ai vertici locali del partito per manifestare tutta la loro insoddisfazione per una gestione ritenuta fallimentare sia sul piano politico amministrativo dei due assessorati in mano a, ovvero sicurezza e sociale, sia per la totale assenza di dialogo con lo stesso assessore nonché ’col’ di partito.